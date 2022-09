Fußball-Bezirksliga : Xanten in Neukirchen-Vluyn mit großen Personalproblemen

Xanten in Neukirchen-Vluyn mit großen Personalproblemen

Neulirchen-Vluyn Der TuS fährt am Sonntag mit einem Rumpfkader zum Aufsteiger. Nur 13 Spieler stehen Trainer Johannes Bothen zur Verfügung. Bei den Hausherren ist Jesko Dezelak wieder dabei.

Dass die Serie des TuS Xanten in der Fußball-Bezirksliga am vergangenen Spieltag weiter anhielt, hatten die Domstädter der starken zweiten Halbzeit beim 3:1-Heimsieg gegen den VfL Repelen zu verdanken. Nun geht die Mannschaft von Johannes Bothen personell arg gebeutelt in die sonntägliche Partie beim Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn (15 Uhr). Wegen Urlauben und Verletzungen stehen dem Trainer nur 13 Leute zur Verfügung. „Der Gegner hat vor allem vorne individuell starke Spieler. Wir gehen hochmotiviert rein und erwarten ein spannendes Spiel“, sagt Xantens Co-Trainer Levin Bardehle.