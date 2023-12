Fußball-Bezirksliga Neukirchen-Vluyn gewinnt wildes Spiel gegen Xanten

Mit einem Sieg beim FC Neukirchen-Vluyn hätte sich der TuS Xanten in der Bezirksliga ganz nah an den Aufstiegsplatz herankämpfen können. Doch das vor allem in der zweiten Halbzeit wilde Spiel auf Kunstrasen ging mit 3:4 (0:2) verloren, obwohl die Gäste 25 Minuten in Überzahl agierten.