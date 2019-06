Fußball-Bezirksliga : Jetten geht mit Demut in sein letztes Spiel als SVB-Trainer

Rheinberg Die letzte Partie des SV Budberg in der Bezirksliga-Saison markiert auch den Schlussstrich unter die Ära Jetten. Der scheidende Coach hofft, dass seine Spieler noch einmal alles raus hauen.

Nach sechs Jahren gibt er den Platz an der Seitenlinie in diesem Sommer an Ulf Deutz weiter. „Ich freue mich jetzt auch ein bisschen darauf. Jetzt ist es dann tatsächlich soweit“, sagt Jetten vor dem sportlich unbedeutenden Derby gegen den Gast aus Moers. „Ich gehe mit Demut in die Partie. Ich bin sehr dankbar für die Zeit und die vielen Spieler, die ich trainieren durfte“, so der Coach weiter, der die Eindrücke am Sonntag noch einmal genießen will.