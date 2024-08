Bezirksliga-Start gegen den VfB Uerdingen Jendrik Maas ist Xantens Nummer eins

Trotz einer negativen Testspiel-Bilanz mit nur drei Erfolgen aus sieben Partien geht der TuS Xanten zuversichtlich in die am Sonntag beginnende Bezirksliga-Spielzeit. Allein die Trainingseindrücke stimmen Coach Levin Bardehle positiv. Die Fürstenberg-Fußballer treffen im ersten Heimspiel ab 15 Uhr auf den VfB Uerdingen, der die vergangene Spielzeit in der Gruppe 3 auf Rang zwölf abschloss.



Die Neuzugänge Gerrit Jenowsky, der mit dem GSV Moers in die Landesliga aufgestiegen ist, gehört zu den Gewinnern der Vorbereitung. Der 24-jährige Allrounder ist im Zentrum oder als Außenspieler eingeplant. Jenowsky ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Startelf am Sonntag. Wito Wojciechowski, der mit dem SV Hönnepel-Niedermörmter die Landesliga verlassen musste, überzeugt durch seine technische Vielfalt und Geschwindigkeit. Der Tempospieler hat sich nachdrücklich als Alternative für die linke Seite angeboten.