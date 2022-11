Fußball-Bezirksliga : Pimingstorfers Last-Minute-Tor lässt den GSV Moers jubeln

Moers Dem eingewechselten Goalgetter des Tabellendritten gelang in der Heimpartie gegen den TuS Xanten mit seinem 14. Saisontreffer das Tor zum 3:2. Die Gäste verspielten in diesem Topduell einen 2:0-Vorsprung.

Nach turbulenten 90 Minuten auf dem Kunstrasen an der Filder Straße saßen bedröppelte Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten in der Kabine. „Es war totenstill“, sagte Trainer Johannes Bothen. Im Spitzenspiel Tabellendritter gegen -vierter gab der TuS eine 2:0-Führung aus der Hand. Jan Pimingstorfer gelang mit seinem 14. Saisontreffer das entscheidende Tor für den GSV Moers in der 90. Minute. Das Team von Dirk Warmann siegte so mit 3:2 (1:2).