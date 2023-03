Fußball-Bezirksliga Repelen schießt Budberg von der Tabellenspitze

Der SV Budberg musste die Tabellenführung in der Bezirksliga, Gruppe 4, an Viktoria Goch abgeben, das den GSV Moers im Topspiel mit 1:0 besiegte. Die Mannschaft von Tim Wilke verlor mit 1:2 (1:0) beim VfL Repelen und steckte am 19. Spieltag die erste Saison-Niederlage ein. Amar Pilavdzic schnürte einen Doppelpack.