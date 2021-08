Fußball-Bezirksliga : Xantener Jungspunde machen mächtig Freude

Für den TuS Xanten beginnt die neue Spielzeit in Twisteden. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Johannes Bothen, der neue Trainer am Fürstenberg, spricht von den Eigengewächsen vor dem Saison-Start in Twisteden in den höchsten Tönen. Mindestens drei Spieler fallen aus, hinter dem Einsatz von Lukas Vengels steht ein Fragezeichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Eigengewächse Niklas Bücken, David Epp und Niklas Binn haben in der Vorbereitung des TuS Xanten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Trainer Johannes Bothen spricht vor dem Saison-Start der Fußball-Bezirksliga von den drei Jungspunden in den höchsten Tönen. Das Trio gehört dem Kader an, der am Sonntag die ersten Zähler von der DJK Twisteden mitnehmen soll (Anstoß 15.30 Uhr).

Beim Abschlusstraining am Freitagabend wurde nicht nur über den Meisterschaftsauftakt geredet, sondern auch interne Dinge in den Mittelpunkt gestellt. Bothen sprach mit seiner Elf über die Besetzung des Mannschaftsrats und darüber, wer den TuS in dieser Spielzeit als Kapitän vertritt. Ob Lukas Vengels in Twisteden dabei sein kann, entscheidet sich erst kurzfristig. Er hatte sich eine Zerrung zugezogen. Auf keinen Fall mitspielen können Niklas Maas, Marvin Domagalla sowie Mats Ole Wardemann. Die DJK hat mit Markus Hierling einen neuen Trainer bekommen.

(put)