Fußball-Bezirksliga : Repelen will Budberger Schwächephase ausnutzen

Rheinberg Der SVB pfeift personell aus dem letzten Loch. Mindestens sieben Leistungsträger fallen fürs Derby aus. Repelen muss am Sonntag nur Schlussmann Niklas Rennen ersetzen.

Der SV Budberg ist nach der Winter-Vorbereitung schlecht aus den Startlöchern gekommen. In der Fußball-Bezirksliga ist dem Team von Trainer Tim Wilke in diesem Jahr noch kein Sieg gelungen. Da die personelle Situation weiter angespannt ist, darf sich der abstiegsbedrohte VfL Repelen am Sonntag im Derby ab 15 Uhr durchaus was ausrechnen.

Mindestens sieben Leistungsträger muss Wilke ersetzen: „Es hat uns schon hart getroffen.“ Wie groß die personelle Not ist, lässt sich an den Einwechslungen beim 1:1 in Aldekerk ablesen. Stand-by-Spieler Christoph Ricken, der seit Monaten nicht am Training teilnahm, und der 44-jährige Jens Schulz aus den Alten Herren halfen aus. Auf einen Einsatz am Sonntag darf auch wieder Laurin Severith, der Kapitän der Budberger A-Jugend, hoffen.