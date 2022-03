Fußball-Bezirksliga : TuS Xanten klettert auf Tabellenrang drei

Rheinberg/Xanten Die Mannschaft von Johannes Bothen konnte durch ein 3:1 über Twisteden den Ausrutscher von Viktoria Goch ausnutzen. Beim SV Budberg blieb die gesamte Mannschaft gegen Rindern von ihrer Topform weit entfernt.

SV Budberg - SV Rindern 0:1 (0:1). Nach 14 Spielen ohne Niederlage blieb der Herbstmeister der Gruppe 5 zum ersten Mal in der laufenden Saison punktlos. Trainer Tim Wilke hatte im Vorfeld vor einem unangenehmen Gegner gewarnt. Und die Gäste traten genauso zweikampfstark und robust auf, wie er es erwartet hatte: „Bei uns hat wenig funktioniert. Keiner konnte an seinen Leistungsstandard anknüpfen. Das war ernüchternd.“ Die positiven Testspiel-Ergebnisse waren nichts mehr Wert. Wilke sprach deshalb von einem „Prototyp“ eines klassischen Auftaktspiels nach einer erfolgreichen Vorbereitung.

Mittwoch-Spiel Der TuS Xanten will am 9. März ins Kreispokal-Halbfinale einziehen. Gegner ist auf heimischer Asche Bezirksliga-Konkurrent GSV Moers. Die Flutlicht-Partie wird um 19.30 Uhr angepfiffen.

Zwar hatten die Budberger mehr Spielanteile und auch im zweiten Durchgang noch die eine oder andere Torchance auf den Ausgleich. Doch die Rinderner standen über 90 Minuten kompakt und gingen durch eine eingeköpfte Flanke von Carsten Langenberg nach einem zweiten Ball in der ersten Halbzeit in Führung. Den Budbergern fehlte durch die Ausfälle von André Rieger, Ole Egging und Moritz Paul in der Offensive die Qualität. Die drei kommen zusammen auf 16 Saisontore. „Man hat gesehen, was passiert, wenn wir nicht an ein gewisses Level herankommen und jeder einen halben Schritt weniger geht“, sagte Wilke.