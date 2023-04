Fußball-Bezirksliga Kapitän des SV Schwafheim wechselt zum SV Budberg

Mit einem 26-köpfigen Aufgebot wird die erste Fußball-Mannschaft des SV Budberg in die nächste Saison gehen – entweder in der Bezirks- oder Landesliga. Sechs Spieltage vor der Sommerpause gehört das Team von Tim Wilke in der Gruppe 4 zu den drei ganz heißen Aufstiegskandidaten. Jetzt gab Henrik Lerch, der Sportliche Leiter des SVB, die letzten beiden Zugänge bekannt.