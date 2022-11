Fußball-Bezirksliga : Packendes Remis im Topspiel in Budberg

Hiergeblieben: Budbergs Simon Kömpel versucht in dieser Szene den Gocher Marius Alt aufzuhalten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Zweite SV Budberg und Tabellenführer Viktoria Goch, beide weiter ungeschlagen in dieser Saison, gingen mit einer Nullnummer auseinander. Gästetrainer Daniel Beine sah vor der Pause die Ampelkarte. Die Wilke-Elf traf zweimal Aluminium.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4, haben sich der SV Budberg und Viktoria Goch mit einem torlosen Unentschieden (0:0) getrennt. Die Hausherren trafen zweimal das Aluminium. Gästecoach Daniel Beine sah die Gelb-Rote Karte.

Am Ende hat nicht viel zum Sieg gefehlt. Und so gab es von den 300 Zuschauern auf dem Budberger Kunstrasenplatz nach dem Spiel viel Applaus. Wie schon vor einer Woche feuerten einige Jugendspieler das SVB-Team mit Doppelhaltern und Schlachtrufen von außen an. Coach Tim Wilke vertraute auf dieselbe Startelf, die beim 4:1-Sieg über den GSV Moers vom Platz ging. Jonas Kühnau verteidigte für den verletzten Thomas Klüppel, Oliver Nowak begann auf dem linken Flügel für Jonas Twardzik. Die Gäste mussten gleich auf fünf wichtige Spieler verzichten. Unter anderem fehlten dem Spitzenreiter die ehemaligen Sonsbecker Jan-Paul Hahn und Jan-Luca Geurtz.

Info 300 Zuschauer sehen keine Tore Es spielten Delgado; Weyhofen, La. Severith, Hahn, Eckhardt (85. Morawa), Nowak (81. Twardzik), Amissah (71. Demiri), Paul, Kömpel, Häselhoff, Kühnau. Tore keine. Zuschauer 300. Gelb-Rote Karte Beine (Goch) wegen Meckerns (26.).

Von Beginn an war extrem viel Feuer in der auf beiden Seiten körperlich geführten Partie. Die Gastgeber waren präsenter, pressten früh und ließen lange überhaupt keine Torchance des abwartend auftretenden Gegners zu. Emanuel Amissah per Volleyschuss nach einer Ecke sowie Lennart Hahn von halb rechts vergaben die ersten guten Möglichkeiten für den SVB. Mitte der ersten Halbzeit stand Schiedsrichter Ergün Martini im Mittelpunkt, der mit seiner „langen Leine“ ein gutes Gespür bewies und das Spielgeschehen trotz aller Hektik über die gesamten 90 Minuten gut unter Kontrolle hatte. Weil Viktoria-Trainer Daniel Beine gerne einen Elfmeter für sein Team bekommen hätte und sich darüber lautstark aufregte, sah der Coach die Gelbe Karte. Doch der 35-Jährige war auch danach nicht zu beruhigen, bekam die Ampelkarte vors Gesicht und musste hinter die Bande. Gochs Co-Trainer Florian Voss übernahm die Kommandos.

Es begann die beste Phase der Gäste. Ein Kopfball von Konrad Kaczmarek rauschte nur wenige Zentimeter am linken Torpfosten vorbei (35.). Kurz nach Wiederanpfiff scheiterte Levon Kurikciyan nach einem Steilpass von Marius Alt aus spitzem Winkel an Budbergs Keeper Lorenz Delgado.

Danach ließ der Tabellenzweite nichts mehr zu und wurde über eine Schussflanke von Lennart Hahn das erste Mal im zweiten Durchgang gefährlich (57.). Laurin Severith schoss nach einer präzisen Ecke von Felix Weyhofen aus kurzer Distanz knapp rechts vorbei (70.). Der Tabellenzweite blieb am Drücker und vergab kurz vor Schluss zwei Großchancen auf den Sieg. Erst scheiterte der eingewechselte Twardzik nach Vorlage von Fynn Eckhardt aus gut elf Metern an der Latte, dann beförderte der ebenfalls eingewechselte Emir Demiri den Ball nach einem starken Solo an den rechten Außenpfosten. Am Ende belohnten sich die Budberger nicht für ihr Übergewicht im zweiten Durchgang.

„Das Spiel war von der Zweikampfführung an Intensität nicht zu überbieten, aber jederzeit fair. Wir haben Goch gut vom eigenen Tor weggehalten. Der Sieg wäre das i-Tüpfelchen gewesen“, fasste ein zufriedener Tim Wilke zusammen. Gästetrainer Daniel Beine war froh, dass sein personell gebeuteltes Team wie die Budberger weiter ungeschlagen ist und der Abstand von vier Punkten auch nach dem Gipfeltreffen weiterhin bestehen bleibt. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Am Ende hatten wir zwar etwas Glück, sind auswärts aber mit dem Punkt zufrieden.“