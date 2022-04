Fußball-Bezirksliga : Moritz Paul steht vor dem Comeback beim SV Budberg

Moritz Paul (am Ball) könnte am Montag nach längerer Pause wieder für Budbergs Bezirksliga-Mannschaft auflaufen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg/Sonsbeck Der Nachwuchsstürmer hatte sich Ende November verletzt. Die Wilke-Elf erwartet Ostermontag das Schlusslicht auf Walbeck. Der SV Sonsbeck II möchte endlich raus aus der Negativspirale.

Monatelang war Moritz Paul aufgrund seiner langwierigen Verletzung außer Gefecht. Zum Heimspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Walbeck am Ostermontag (15 Uhr) kehrt der Angreifer in den Kader des SV Budberg zurück und könnte zu seinem ersten Einsatz seit dem 20. November kommen, wo er sich einen Muskelbündelriss zugezogen hatte. „Er war schon in der A-Jugend und in einer unteren Mannschaft am Ball. Unser Kader ist dieses Mal optimal besetzt. So fühlt sich die Spielvorbereitung wieder leichter an“, sagt Tim Wilke, der mit Sebastian Giltjes und Felix Weyhofen zudem auf zwei Urlaubsrückkehrer setzen kann.