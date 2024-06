Bezirksliga-Aufsteiger möchte Außenstürmer verpflichten Borussia Veen hat noch eine Planstelle frei

Wenn eine Fußball-Mannschaft den Aufstieg schafft, wird in der Folgesaison zumeist der Klassenerhalt als übergeordnetes Ziel ausgegeben. So ist es auch beim Neu-Bezirksligisten Borussia Veen. „Es ist eine ambitionierte Gruppe. Wir wollen uns schnell reinfinden und drin bleiben. Alles anderes ist Bonus“, sagt Kapitän Ken Klemmer. Die Suche nach einem neuen Innenverteidiger blieb erfolglos. Womöglich gesellt sich in der Vorbereitung noch ein Außenstürmer dazu. „Wir haben großes Interesse an jemanden, der aus der U19-Jugend kommt“, so Klemmer, der auch den Posten des Fußball-Obmanns inne hat. Fest sind die Zugänge von Keeper Jan Kallen, Angreifer Noah Hahnke sowie Außenverteidiger Martin Willemsen.