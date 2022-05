Fußball-Bezirksliga : Borussia Veen lässt sich vom Tabellenletzten übertölpeln

Alpen Die „Krähen“ haben sich im Kellerduell gegen den SV Walbeck nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Der Drittletzte ließ im Abstiegskampf die richtige Einstellung vermissen und unterlag mit 2:4.

Haal musste sich nach dem Schlusspfiff zunächst sammeln: „Von der kämpferischen Einstellung, die uns beim 3:2 in Twisteden ausgezeichnet hat, war nichts zu sehen. Einige Spieler müssen sich hinterfragen, warum sie nicht von der ersten Minute an hellwach waren.“ Die Gäste erzielten bereits mit der ersten Chance das 1:0. Maurice Koppers (1.) war zur Stelle. Dieses Tor war kein Weckruf für die Veener, die lethargisch wirkten und die im Abstiegskampf notwendige Körpersprache vermissen ließen. Nach einem Schnitzer von Keeper Marcel Grewe erhöhte Koppers auf 2:0 (21.).

Nach der Pause gerieten die „Krähen“ durch einen Doppelschlag mit 0:4 in Rückstand. Lucas Holla mit einem abgefälschten Freistoß (49.) und Wienhofen per Kopf (54.) erhöhten. A-Junior Finn Evers (61.) mit dem 1:4 sowie Dennis Tegeler mit einem direkt verwandelten Freistoß (71.) brachten mit ihren Treffern die Hoffnung zurück. Und Felix Terlinden und Jan Büren hatten bei einer Doppelchance tatsächlich das 3:4 auf den Füßen, scheiterten aber am Walbecker Schlussmann (77.). Vier Spiele hat die Borussia jetzt noch Zeit, um mit der richtigen Einstellung die Rückkehr nach drei Jahren in die A-Liga zu vermeiden.