Fußball-Bezirksliga : Optimistische Veener vor dem Kellerduell in Walbeck

Alpen Die Borussia geht mit Rückenwind aus dem Pokalspiel in die sonntägliche Partie beim Schlusslicht. Marvin Kühnen und Jonas Höptner stehen Trainer Christian Hauk wieder zur Verfügung.

Den Optimismus bezieht Hauk aus den Abendstunden des Mittwochs, die einiges durcheinander gewirbelt haben. Beim Kreispokal-Spiel in Kamp lag sein Team erst 2:0, später dann 3:2 vorn, um in letzter Minute und unter Abseits-Protesten doch noch den Ausgleich zu kassieren. Im fälligen Elfmeterschießen, nach torloser Verlängerung, erwiesen sich alle Borussen-Schützen als treffsicher und durften sich über den Pokalsieg unterhalb des Kamper Klosters freuen. Das alles auch noch zu zehnt: Ken Klemmer sah nach einer Stunde Spielzeit die Rote Karte und wird, wie auch der am vergangenen Sonntag beim 0:5 gegen die DJK Twisteden vom Platz geflogene Dennis Tegeler, in Walbeck fehlen. „Normalerweise verliert man solche Spiele, „sagt Hauk, „aber Hut ab vor meiner Mannschaft“. In Walbeck kann er wieder auf Marvin Kühnen und Jonas Höptner bauen.