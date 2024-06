Fußball-Bezirksligist startet am 5. Juli Xanten ist noch an zwei Defensivspielern dran

Drei Zugänge sind bislang klar. Sie sollen mithelfen, dass die Xantener von Beginn an eine gute Rolle spielen in der Gruppe 4. „Die Bezirksliga ist nochmals stärker geworden. Sechs, sieben Mannschaften können ganz vorne mitspielen. Es gibt keinen eindeutigen Aufstiegsfavoriten. Wir haben die Qualität, ganz oben mitzumischen“, so Bardehle. Einer, der weiß, wie man aufsteigt, ist Gerrit Jenowsky, der mit dem GSV Moers vor wenigen Wochen Meister wurde. Bardehle schätzt seine Allrounderqualitäten. Wito Wojciechowski von der SV Hö.-Nie. ist als Schienenspieler für die linke oder rechte Seite geholt worden. Schlussmann Jendrik Maas von der SGE Bedburg-Hau verfügt über reichlich Landesliga-Erfahrung. Die Vorbereitung beginnt am 5. Juli.