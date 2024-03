Fußball-Bezirksliga Jonas Vengels steht beim TuS Xanten vorm Comeback

Mitte Dezember bei der peinlichen 1:2-Niederlage gegen das damalige Schlusslicht TSV Wachtendonk-Wankum musste Jonas Vengels bereits in der zwölften Minute verletzt den Rasen verlassen. Seitdem ist beim Abwehrspieler des Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten keine Einsatzminute mehr dazugekommen. Da Vengels wieder beschwerdefrei mittraineren kann, wird er am Sonntag für die Partie beim Hamminkelner SV Trainer Johannes Bothen als weitere personelle Alternative zur Verfügung stehen. Gut sieht’s auch für ein Comeback bei Niklas Maas und Jan Pimingstorfer aus. Lars Neinhuis muss nach seiner beim 3:1 über den SV Straelen II zugezogenen Kopfverletzung passen. Zudem ist Bothen gezwungen, das Mittelfeld umbauen, weil sich Niklas Bücken in den Urlaub verabschiedet hat. Der Coach sagt, dass der HSV seiner Elf von der Spielweise her entgegenkomme. Er wird seine Spieler aber vom letzten Heimauftritt des Tabellenzwölften erzählen. Vor zwei Woche, bezog Titelaspirant RSV Praest eine 1:4-Klatsche.