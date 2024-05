Letzter Einsatz für den Fußball-Landesligisten Benny Franke geht beim SV Budberg als Vorbild

Seine Zahlen belegen das: Fünf Tore und drei Assists steuerte der Routinier in 26 Landesliga-Spielen bei, drei weitere Scorerpunkte kamen im Pokal hinzu. Der wohl wichtigste Treffer war der zum Last-Minute-Remis in Wesel Ende März. Sein Anteil an der besten Platzierung der 78-jährigen Vereinsgeschichte – der SVB liegt auf Tabellenplatz vier – ist groß. „Das ist schon Wahnsinn. Die Qualität in der Mannschaft und in der Liga ist einfach noch mal eine ganz andere als damals, wo es viel mehr über den Kampf ging“, erinnert sich Franke.