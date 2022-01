Fußball : Labbeck steht sich zu oft selber im Weg

Sonsbeck Die DJK ließ in der Hinserie der Fußball-B-Liga zu oft die Konstanz vermissen. Die Vorbereitung auf die Rückserie startet am 6. Februar.

Jonas Brudnizki hat während der ersten Saisonhälfte immer wieder darüber nachgedacht, warum seiner Mannschaft die Konstanz fehlt. Für den Trainer ist das der Hauptgrund, warum die B-Liga-Fußballer der DJK Labbeck/Uedemerbruch nicht weiter oben in der Tabelle zu finden sind. Neun Punkte Abstand sind es auf die beiden Spitzenteams TSV Wachtendonk-Wankum II und Viktoria Winnekendonk.

An die Begegnung in Winnekendonk haben die Labbecker keine gute Erinnerung. Mit 1:2 verlor die DJK dort Anfang November, zudem flogen in der Schlussphase zwei Spieler vom Platz. Vor allem bei Kemal Sürücü wirkt die Partie nach. Der Routinier, der mit Brudnitzki ein Trainerduo bildet, soll den Schiri derart beleidigt haben, sodass das Kreis-Sportgericht ihn für elf Monate sperrte. Eine Strafe, die Sürücü bis heute nicht akzeptiert, weil das Gros der Anschuldigungen nicht stimme, sagt er. Mittlerweile beschäftigt sich die nächsthöhere Sportgerichts-Instanz mit dem Fall.