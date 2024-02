Rückserie beginnt an diesem Wochenende Fußball-B-Ligisten buhlen um fünf Aufstiegstickets

In der laufenden Spielzeit liegen in der Gruppe 1 der SV Menzelen und SV Orsoy mit jeweils 25 Punkten vorne. Alemannia Kamp (24) hatte sich am 3. Dezember 2023 auf Rang drei in die Winterpause verabschiedet. Es folgt der SV Sonsbeck II mit 21 Zählern, wobei die Rot-Weißen wie Menzelen eine Partie weniger ausgetragen haben als Orsoy und Kamp. Viktoria Alpen II hat zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest. Die Torjägerliste führt Dennis Kiljan mit großem Vorsprung an. Der 28-jährige Fußballer von Alemannia Kamp hat 19 Treffer erzielt.