Fußball-Kreisliga B Vikoria Birten benötigt einen neuen Trainer

Im Sommer 2019 übernahm Coach Alexander Wisniewski den Fußball-B-Ligisten Viktoria Birten, Anfang Juni 2024 nach der Heimpartie gegen den FC Rumeln-Kaldenhausen II wird sein Job dort enden. Der 34-Jährige hat dem Vorstand mitgeteilt, dass er am Ende dieser Saison aufhören werde. „Ich suche eine neue Herausforderung und gehe in Freundschaft“, sagt er. Auch sein Co-Trainer Matthias Treffler macht nicht weiter. Er bleibt der Viktoria als Alt-Herren-Spieler erhalten. In dieser Spielzeit hat das ambitionierte Team von Wisniewski wohl nichts mit dem Aufstieg zutun. Der Abstand zum SV Orsoy und SV Menzelen auf den beiden direkten Aufstiegsplätzen beträgt nach der Hinserie acht Punkte. „So ein großes Verletzungspech wie in der dieser Saison habe ich noch nicht erlebt.“ Uwe Schmidtke, der Sportliche Leiter, sagt zum Wisniewski-Ausstieg: „Es ist nicht einfach, nach zwei tollen Jahren der Zusammenarbeit Alex und Matthias aus dem Trainerstamm zu verlieren. Doch beiden Seiten wird das neue Fahrwasser guttun. Jetzt heißt es, ein wenig ausruhen, und dann die Saison ordentlich zu Ende bringen. Alex hatte in Birten nie die Chance, aus der eigenen Jugend junge Spieler zu bekommen. Diese Möglichkeit wird der neue Trainer haben.“