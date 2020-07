Fußball : Den Verein am Leben halten

Labbeck/Uedermerbruch Jonas Brudnitzki, Coach des Fußball-B-Ligisten DJK Labbeck/Uedemerbruch, hat ein klares Ziel. Die Mannschaft umkrempeln und wieder Aufbruchstimmung verbreiten. Dabei wird Torjäger Jan André Rütjes helfen.

Die abgelaufene Saison will man bei der DJK möglichst schnell vergessen. Der Verein stand kurz vor einem Abstieg in die Kreisliga C. Als Brudnitzki und Sürücü das Ruder in der Winterpause übernahmen, fanden sie eine völlig verunsicherte Truppe vor. „Die Mannschaft war zu diesem Zeitpunkt stimmungstechnisch am Boden“, berichtet Brudnitzki. Nun geht es unter der Regie der beiden Trainer-Kumpel aber langsam wieder bergauf.