Fußball : Anzahl der Absteiger aus Kreisliga A ist erst im Juni klar

Niederrhein Die Abstiegsrunde endet im Kreis Moers endet an diesem Wochenende. Wie viele Teams in die B-Liga müssen, hängt aber von den Bezirksligen ab, die noch bis Mitte Juni spielen.

Die Rückrunde in der Abstiegsrunde der Kreisliga A hat für den TuS Borth trotz des Ende Februar vollzogenen Trainerwechsels von Frank Misch zu Patrick Heydrich keinen guten Anfang genommen. Nach vier Auftaktniederlagen war mit drei ungeschlagenen Spielen eine späte Aufholjagd zu erkennen. Am vergangenen Sonntag dann die bittere 1:2-Heimniederlage gegen das Schlusslicht Rot-Weiß Moers. „Das war schon ein Rückschlag. So haben wir den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Unsere kleine Chance wollen wir dennoch nutzen“, sagt Heydrich.