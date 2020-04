Fußball : Ein Leben für Concordia und Chelsea

Der Fußball und der André Hoffacker sind unzertrennlich – auch die Partie Miami FC gegen New York Cosmos ließ sich der Ossenberger nicht entgehen. Foto: privat

Rheinberg-Ossenberg André Hoffacker gehört zum Inventar der Ossenberger Fußballer. Doch auch für die „Fohlen“ und „Blues“ schlägt sein Herz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

In Zeiten der Corona-Krise ist André Hoffacker in seiner Freizeitgestaltung ganz schön eingeschränkt. Gemeinsam mit Ehefrau Nadja nutzt er das sonnige Frühlingswetter und vertreibt sich die freien Tage mit Spaziergängen und Fahrradfahren.

Doch auch der Fußball begleitet den 44-Jährigen schon sein ganzes Leben. Alles begann im Alter von sieben Jahren bei seinem Heimatverein Concordia Ossenberg, wo er mit Zwillingsbruder Bernd zum ersten Mal vor den Ball trat. Von der C- bis zur A-Jugend spielten die Hoffackers dann für den SV Millingen. Ulrich Glanz, noch heute 1. Vorsitzender des SVM, fuhr die beiden Nachbarsjungen mit der „Ente“ zum Platz. Daran erinnert sich André Hoffacker gerne zurück. „In dem Zuge waren wir auch ein paar Mal in England“, sagt er.

Im nordbritischen Bridlington verbrachte er viele Austauschtage und lernte dort Freunde fürs Leben kennen. „Einige davon sind noch eng mit uns verbunden und waren auf unserer Hochzeit dabei“, so der 44-Jährige. Die Concordia verloren André und Bernd Hoffacker jedoch nie aus den Augen, so kehrten sie im Seniorenbereich zurück zu den Wurzeln. Dort gelang der sofortige Aufstieg in die Kreisliga B, ehe Norbert Giesen, seinerzeit Landesliga-Trainer beim Nachbarverein TuS Borth, auf das Talent der Brüder aufmerksam wurde. Von Torjägern zu knallharten Verteidigern umfunktioniert, verbesserten sich die Geschwister und stiegen schell zu Stammspielern auf. „Uns gibt‘s halt nur im Gesamtpaket“, sagt André Hoffacker über das Verhältnis zu Bernd. Irgendwann zog es die Hoffackers dann wieder an die Schloßstraße. Eine Reihe von Mitspielern wechselte ebenfalls dorthin.

So traf André zum ersten Mal auf den heutigen Borther Coach Frank Misch, der aus Rheinberg nach Ossenberg kam. „Das war eine wilde Zeit“, so der Fan von Borussia Mönchengladbach. „Mit ihm bin ich nach dem Spiel oft direkt ins Auto gesprungen und ungeduscht zum Bökelberg gefahren“, scherzt der 44-Jährige. Viele Auswärtsfahrten wie nach Rom oder München folgten. Nicht nur die „Fohlen“ begeistern den Familienvater. André Hoffacker ist auch großer Sympathisant des englischen Fußballs – in erster Linie des FC Chelsea.

Ursprung dieser Leidenschaft war der Moment, als Michael Ballack zum ersten Mal das Trikot der Londoner trug. Der IT-Mitarbeiter der Solvay fackelte nicht lange, wurde Mitglied und ist seitdem regelmäßig in den englischen Stadien unterwegs. Hoffacker liebt vor allem die etwas andere Fußball-Mentalität auf der Insel. „Man darf keine Getränke mit auf die Tribüne nehmen. Einmal haben wir drei Tore verpasst. Die Engländer haben uns ausgelacht“, sagt der Ossenberger, der ohnehin für jedes Abenteuer zu haben ist.

Dank seiner reichlichen Fülle an kreativen Einfällen begleitete er seine Tochter Josi 2006 als Einlaufkind nach Duisburg. 2016 ging‘s mit Neffe Brian in gleicher Funktion zur Europameisterschaft nach Frankreich. Zwei Jahre später meldete er Concordia-Knipser Silas Baumbach beim ZDF-Fernsehgarten an. Mit dem härtesten Schuss im Gepäck gewannen die beiden eine unvergessliche Reise nach Russland zum WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalelf. „Das sind spezielle Erinnerungen, die verbinden. So etwas nimmt einem keiner mehr.“

Wenn er nicht gerade durch die Gegend tourt, trifft man den Fußball-Liebhaber an einem normalen Sonntagnachmittag oft genug auf dem heimischen Sportplatz an. Zwischendurch wirkte der Ossenberger Edelfan sogar als Torwarttrainer mit. „Am Ende war mein eigener Ehrgeiz etwas größer als bei den Leuten, die ich trainiert habe.“ So findet man den 44-Jährigen heute eher hinter der Bande. Vor geraumer Zeit rief er die Aktion der „Ein-Euro-Supporter“ ins Leben, bei der jeder Unterstützer pro gewonnenem Punkt einen Euro in die Teamkasse spendet. Das Geld kommt dem Team von Trainer Mirco Dietrich zugute, dessen Arbeit Hoffacker sehr schätzt. „Es passt von seinen Ideen ganz gut. Mirco hat dem Team einen neuen Drive eingehaucht.“

Das einzige Problem beim Tabellensechsten in der Kreisliga A sieht der 44-Jährige in der dünnen Kaderbesetzung. Dietrich hat immer wieder mit Verletzungspech und einigen Platzverweisen zu kämpfen. „Wir schwächen uns oft selbst. Aber die Basis ist da, um den Ansprüchen gerecht zu werden.“