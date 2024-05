Alexander Wisniewski kommt von Viktoria Birten SV Menzelen holt weiteren Trainer für die A-Liga-Saison

A-Liga-Aufsteiger SV Menzelen wird mit einem Trainerduo in die Fußball-Spielzeit 2024/25 gehen. Frank Griesdorn bekommt Unterstützung von Alexander Wisniewski, der aktuell noch beim B-Liga-Konkurrenten Viktoria Birten an der Seitenlinie steht. „Wir stellen den Trainerstab breiter auf, um noch effizienter arbeiten zu können“, sagt Michael Kolkenbrock, der Sportliche Leiter. Wisniewski hatte in Menzelen in der Saison 2017/18 mit Griesdorn bereits als Co-Trainer zuammengearbeitet. Zudem wurden vier neue Spieler verpflichtet.