Fußball-Kreisliga A 8:0 – Viktoria Alpen brennt in Asberg Feuerwerk ab

Nach einem sieglosen März in der Fußball-Kreisliga A mit nur zwei Punkten hat sich Viktoria Alpen im ersten April-Spiel mit einem 8:0 (2:0)-Spektakel am Donnerstagabend beim TV Asberg zurückgemeldet. „Die Systemumstellung hat sich ausgezahlt. Wir haben den Gegner an die Wand gespielt und hätten sogar zweistellig gewinnen können“, sagte Trainer Marcel Blaschkowitz nach dem höchsten Alpener Saisonerfolg. Die Gäste liefen im Gegensatz zu den Vorwochen in Asberg mit zwei Spitzen auf. Zweiter Angreifer neben Top-Torjäger Nils Speicher war Marian Nederkorn, der prompt drei Treffer erzielte (24., 33., 52.). Speicher setzte in der Nachspielzeit mit seinem 28. Saisontor den Schlusspunkt. Zudem netzten Kevin Spallek (51.), Leon Spillmann (58.), Jonas Feuchter (85.) sowie Louis Feldkamp (87.).