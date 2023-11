Fußball-Kreisliga A 0:11 – Borth fällt in Veen komplett auseinander

Nach dem Traumstart verpasste Jakob Münzner per Volley das schnelle 3:0 (8.), bis die Borther zu ihren einzigen Chancen im gesamten Spiel kamen. Lars Meier chippte den Ball nach einem Steilpass von Philipp Hanz vorbei an Jos Hennemann an den linken Pfosten, Jan Luca Drewes zielte knapp rechts vorbei (14.). Danach war es ein Spiel auf ein Tor. Die „Krähen“ kombinierten sich schon im ersten Durchgang in einen Rausch und trafen aus nahezu allen Lagen. Die hektische TuS-Defensive war komplett überfordert und ungeordnet, auch die Umstellungen für mehr Stabilität fruchteten nicht. Die Gelb-Schwarzen entfachten in der Offensive viel Tempo. Tim Pastoors nutzte einen Abstauber zum 3:0 (20.), Baloniers zweiter und dritter Treffer (36., 41.) sorgten für das deutliche 5:0-Halbzeitresultat.