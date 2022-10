Fußball-Kreisliga A : Alpen gewinnt nach irrer Schlussphase

Erzielte zwei Treffer in der Schlussphase für Alpen: Tobias Schmitz. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Alpen Die Viktoria hat Concordia Rheinberg am Dienstagabend mit 4:3 bezwungen. Drei Treffer erzielte das Team von Marcel Blaschkowitz in den letzten zehn Minuten. Marian Nederkorn gelang das Siegtor in der Nachspielzeit.

Die letzte Partie des zwölften Spieltags in der Fußball-Kreisliga A hatte es in sich. Viktoria Alpen besiegte Concordia Rheinberg am Dienstagabend in letzter Sekunde mit 4:3 (1:2). Marian Nederkorn krönte die späte Aufholjagd mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit.