Fußball-Kreisliga A : Rheinberg bleibt auf dem Platz an der Sonne

Felix Terlinden (links) traf im Spitzenspiel zum 1:0 für die Veener Borussia, Rheinbergs Alexander Bentgens sah kurz vor Schluss die Rote Karte. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis Durch ein 1:1 im Spitzenspiel bei Borussia Veen verteidigte die Concordia die Tabellenspitze. Der OSC Rheinhausen verkürzte durch ein 6:1 über den FC Neukirchen-Vluyn II den Punkte-Rückstand. Der SSV Lüttingen unterlag auch Aufsteiger SV Budberg II.

Concordia Rheinberg, Borussia Veen und der OSC Rheinhausen haben sich oben in der Tabelle etwas von der Konkurrenz abgesetzt. Der SSV Lüttingen und die SpVgg. Rheurdt.Schaephuysen warten auch nach dem neunten Spieltag immer noch auf den ersten Saisonsieg.

Borussia Veen - Concordia Rheinberg 1:1 (1:0). Bis fünf Minuten vor Schluss deutete alles darauf hin, dass die „Krähen“ die Gäste von der Tabellenspitze stoßen würden. Doch ein Eigentor von Alexander Gellings nach einer scharf hereingegebenen Ecke rettete der Concordia einen Punkt und damit den ersten Platz. Die Gäste standen gut, in einem „heißen“ Spitzenspiel legten beide Teams eine harte Gangart an den Tag. Die Hausherren waren die gefährlichere Mannschaft und vergaben insgesamt vier hochkarätige Chancen, nachdem Felix Terlinden die Gelb-Schwarzen früh in Führung brachte (14.).

Info Zehnte Spieltag am 28. und 29. September Mittwoch-Spiele Viktoria Alpen - SV Budberg II, OSC Rheinhausen - SV Millingen, Alemannia Kamp - Concordia Rheinberg, Borussia Veen - SV Sonsbeck II, TuS Asterlagen - VfL Rheinhausen, VfL Repelen II - FC Neukirchen-Vluyn II (alle 19.30 Uhr). Donnerstag-Partien TV Asberg - ESV Hohenbudberg (19.45 Uhr), SV Schwafheim - FC Meerfeld, Rumelner TV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, FC Rumeln-Kaldenhausen - SSV Lüttingen (alle 20 Uhr).

„Wir haben uns nicht belohnt, zwei Punkte verschenkt und sind am Ende von effektiven Rheinbergern bestraft worden“, ärgerte sich Veen-Coach Thomas Haal. Sein Gegenüber Manfred Wranik wusste den glücklichen Punktgewinn einzuschätzen. „Die erste Halbzeit war nicht gut. Es macht natürlich Laune, weiter ganz oben zu stehen.“ Alex Bentgens sah in der Nachspielzeit wegen einer Notbremse noch die Rote Karte. „Sonst wäre Veen mit drei Mann aufs Tor zugelaufen“, so Wranik.

SV Budberg II - SSV Lüttingen 1:0 (0:0). Für den Aufsteiger war es der vierte Sieg in Serie, während die Fischerdörfler weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison warten. Das goldene Tor erzielte Lennart Severith (75.), nachdem Yannick Saunus zuvor einen Strafstoß vergeben hatte. „Es war ein intensives und ausgeglichenes Spiel mit dem glücklichen Ausgang für uns. Die bisherige Punkteausbeute stellt uns zufrieden“, lobte SVB-Coach Daniel Kühn. Stefan Kuban hingegen haderte mit einigen Fehlentscheidungen des jungen Schiedsrichters Yasin Iletmis. Nico Mayer sah nach einem ausgebliebenen Elfmeterpfiff die Gelb-Rote Karte (58.), unmittelbar danach bekam SSV-Trainer Kuban glatt Rot vors Gesicht gehalten, weil er in Aufregung zwei Meter zu weit auf dem Feld stand. „Er hat das Spiel schon beeinflusst. Insgesamt hat die Leistung wieder gestimmt. Irgendwann muss der Knoten platzen. Wenn du unten drin stehst, läuft alles gegen einen“, so der Coach.

Viktoria Alpen - TV Asberg 6:4 (4:2). Erstmals seit 2019 konnten die Alpener wieder gegen Asberg gewinnen. Nach drei Niederlagen am Stück feierte die Elf von Marcel Blaschkowitz ihren zweiten Saisonsieg. Nils Speicher (3.), Niels Kuhlmann (8.) und Marian Nederkorn (10.) leiteten das Torfestival früh ein. Erneut Speicher (21.), Nederkorn (51.) und Kai Hense (56.) machten das halbe Dutzend voll. Ozan Sengül zum zwischenzeitlichen 1:3 (15.), und Yasin Duman zum 2:4 (25.), 3:6 (60.) und 4:6 (83.) trafen für die Moerser. „Das tut der Seele gut. Wir wissen, was wir können und hoffen, den Bock endlich umgestoßen zu haben“, atmete Blaschkowitz nach dem Sprung aus der Abstiegszone durch.

SV Sonsbeck II – VfL Rheinhausen 2:1 (1:1). Die Hausherren gaben den Ton an. Timo Evertz traf zur Führung für Sonsbeck II. Doch Sven Lehmkuhl glich kurz vor der Pause durch ein Eigentor für den VfL aus. Nils Teysen bügelte den Fehler seines Mitspielers aber aus und schoss den SVS zum Sieg.

SV Millingen – ESV Hohenbudberg 1:3 (1:1). Die frühe ESV-Führung durch Boris Vertkin glich Rayk Bißling noch vor der Pause aus. Lange sah es nach einem Unentschieden aus. Doch Samet Cebe und Dogukan Bayrak brachten den Gästen mit ihren Toren innerhalb fünf Minuten noch den Sieg.

OSC Rheinhausen – FC Neukirchen-Vluyn II 6:1 (2:0). Der Tabellendritte machte gegen den Aufsteiger kurzen Prozess. Mahmut Dost und Burhan Sahin trafen zur 2:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang legte Burhan mit zwei weiteren Toren nach. Außerdem trafen Josef Abi-Haidar und Grischa Gervers. Siainis Konstantinos erzielte den Ehrentreffer.

FC Rumeln-Kaldenhausen – TV Rumeln 1:0 (0:0). Der FC entschied das Rumelner Duell knapp für sich. Die erste Hälfte hatte noch wenig Derby-Charakter. Erst nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf. Dabei hatten die Gastgeber insgesamt die besseren Möglichkeiten. Patrick Mohr entschied das Spiel schließlich per Strafstoß.

FC Meerfeld – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 1:1 (1:0). Meerfeld machte im ersten Durchgang gegen den Tabellenletzten das Spiel und Frederic Böhme traf zur verdienten Halbzeitführung. Nach der Pause wurden die Gäste mutiger und kamen zu einigen vielversprechenden Abschlüssen. Schließlich rettete Jan Schultz der Spielvereinigung immerhin einen Punkt.

SV Schwafheim – Alemannia Kamp 3:0 (3:0). Die Hausherren waren von Beginn an dominant und gingen durch ein frühes Tor von Paul Beckemeier in Führung. Wenig später sorgte Danilo Gazija mit einem Doppelpack schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Auch in der zweiten Hälfte hatte Schwafheim das Spiel voll im Griff und ließ kaum etwas zu. So brachten sie das Ergebnis ohne Probleme über die Zeit.

VfL Repelen II – TuS Asterlagen 2:1 (1:1). Der Viertplatzierte ging als klarer Favorit in die Partie – und durch Junior Holzum zunächst auch in Führung. Marius Geßmann glich aber noch im ersten Durchgang aus. Auch nach der Pause blieb die Repelener Reserve mutig, stellte Asterlagen vor Probleme. Dementsprechend verdient erzielte Christian Schneider das Siegtor für den VfL.

