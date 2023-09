Fußball-Kreisliga A Felix Terlinden schnürt Dreierpack für Veen

Concordia Rheinberg – FC Neukirchen-Vluyn II 4:3 (3:1). Das Team von Manfred Wranik mischt weiter ganz vorne mit. „Wir hatten das Spiel von Anfang an am Griff, haben es am Ende aber wieder mal unnötig spannend gemacht“, resümierte der Coach. Kapitän Jonas Baumbach (19.) traf sehenswert per Seitfallzieher, Christoph Berghausen (32.) legte vom Elfmeterpunkt nach. Aldin Mahmutovic (40.) nutzte kurz vor der Pause eine Rheinberger Unachtsamkeit zum 2:1. Im direkten Gegenzug markierte Baumbach das 3:1. Auch nach Berghausens 4:1 (67.) war der Sack noch nicht zu. Soner Cakmak (81.) und Justin Gellert brachten die Gäste noch mal zurück.