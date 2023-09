Fußball-Kreisliga A Concordia Rheinberg feiert Derbysieg in Borth

Concordia Rheinberg hat die vorgezogene Partie des siebten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A beim TuS Borth mit 3:0 (1:0) für sich entschieden. Die Gäste legten in der ersten halben Stunde ein Powerplay hin und machten Mitte der zweiten Halbzeit alles klar. Simon Dargel flog in der Schlussphase mit glatt Rot vom Feld.