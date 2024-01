Fußball-Kreisliga A SSV Lüttingen angelt sich Landesliga-Stürmer Luca Wiens

Unglücksrabe Nach zehn Monaten Pause wegen einer Hüft-Operation stand Jannik Schweers am 10. September beim 3:2-Erfolg gegen den TV Asberg wieder auf dem Platz. Nach 33 Minuten war für den Torjäger allerdings schon Schluss. In einem Zweikampf fiel Schweers unglücklich auf die Schulter und musste sich erneut unters Messer legen. Seine Rückkehr wird in der Rückrunde sehnsüchtig erwartet. Schweers beginnt in dieser Woche mit dem Lauftraining.



Rückrunde Die ersten beiden Spiele der zweiten A-Liga-Halbserie gegen Concordia Rheinberg (2:1) und den Rumelner TV (2:1) haben gezeigt, dass sich die Poplawski-Elf vor keiner Mannschaft verstecken muss. Auch gegen Tabellenführer ESV Hohenbudberg konnte Lüttingen lange Paroli bieten. Am Ende unterlag der SSV nach einer 2:0-Führung aber noch mit 2:3. „Wir haben sicherlich einige in dieser Liga überrascht. Aber man muss auch ganz klar festhalten, dass es zuletzt bestimmt kein Glück war. Wir haben uns die Siege hart erarbeitet und gehen mit viel Selbstbewusstsein in die Rückrunde hinein“, gibt sich Mirko Poplawski optimistisch.



Neuzugang Mit Luca Wiens kehrt ein torgefährlicher Stürmer zurück. Der 21-Jährige spielte bereits in der C-Jugend in Lüttingen und soll zusammen mit Schweers die Offensive beleben. Wiens stand bereits für den 1. FC Kleve in der Oberliga auf dem Rasen. Am Ende möchte Poplawski mit seinen Jungs einen einstelligen Tabellenplatz erreichen: „Wenn wir von großen Verletzungen verschont bleiben und endlich mal aus dem Vollen schöpfen können, wollen wir das Maximum rausholen. Dabei schielen wir Richtung Platz fünf oder sechs.“