Fußball-Kreisliga A Concordia Rheinberg gewinnt Tor-Wahnsinn

Concordia Rheinberg – ESV Hohenbudberg 5:4 (4:1). Manfred Wranik erlebte im Topspiel ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem Viererpack von Jonas van den Brock (12., 36., 40., 48.) und dem zwischenzeitlichen 2:0 von Simon Dargel (17.) sahen die Rheinberger kurz nach der Pause schon wie der sichere Sieger aus. Samet Altun (25.) war als einziger Hohenbudberg im ersten Durchgang erfolgreich. Der Wendepunkt war das umstrittene 2:5 von Mamadou Billo Kante (52.). Dem Tor war wohl ein Foulspiel an Concordia-Keeper Alexander Furthmann vorausgegangen. Jawad Ali (77.) und Boris Vertkin (86.) machten es noch mal spannend für die bis Sonntag ungeschlagenen Gäste. Wranik freute sich über den Sprung an die Tabellenspitze. „Auch wenn wir am Ende noch mal zittern mussten, kann ich nur den Hut ziehen. Das war der Wahnsinn.“