Fußball-Kreisliga A Lüttingen wähnt sich in Asberg im falschen Film

Der SSV Rheintreu Lüttingen hat am 26. Spieltag in der Kreisliga A den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst. Die Mannschaft von Mirko Poplawski verspielte beim TV Asberg eine 3:0-Führung. Die Moerser drehten das Spiel, das 4:4-Unentschieden endete (0:2).