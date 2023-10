Fußball-Kreisliga A SSV Lüttingen gelingt mit 1:0-Sieg Befreiungsschlag

Lüttingen scheiterte unter anderem am Querbalken, verpasste allerdings, den Deckel draufzumachen. In den letzten 20 Minuten wurde es hitziger, Meerfeld drückte auf den Ausgleich. Doch der letzte Zug zum Tor fehlte. Dabei spielten die Moerser in den letzten zehn Minuten sogar in Überzahl. Fabian Wenten hatte sich verletzt, als schon alle Lüttinger Wechseloptionen verstrichen waren.