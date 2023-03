Fußball-Kreisliga A 2:2 – Asterlagen hält Veen auf Distanz

Die Gäste legten durch ein Traumtor das 1:0 vor. Nach Kopfballvorlage von Burak Akarca beförderte Serkan Yilmaz das Leder per Fallrückzieher in zentraler Position ins Netz (14.). In der 25. Minute brachte Keeper Mehmet Coskun Veens Torjäger Felix Terlinden regelwidrig zu Fall. Der Gefoulte verwandelte den Elfmeter zum 1:1. Auch beim zweiten Borussia-Treffer spielte der TuS-Schlussmann eine Hauptrolle. Er unterlief eine Terlinden-Flanke, Marc Balonier köpfte den Ball vors Tor, wo Philipp Wierz goldrichtig stand und aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (41.). Das 2:2 mussten die Hausherren kurz vor Schluss hinnehmen, als Ercan Aydogmus den Ball zu Junior Holzum köpfte. Der eingewechselte Angreifer traf als Joker, Keusemann war da machtlos.