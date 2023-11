Fußball-Kreisliga A Arifis’ Tore lassen Rheinberg verzweifeln

Durch die überraschende Niederlage von Spitzenreiter Borussia Veen beim SV Budberg II kommt wieder Spannung ins Aufstiegsrennen der Kreisliga A. Der ESV Hohenbudberg ist bis auf zwei Punkte dran. Verfolger Concordia Rheinberg hat den Anschluss nach der 2:3-Heimniederlage gegen den VfB Homberg II (1:0) verpasst. Die Mannschaft von Manfred Wranik verspielte eine 2:0-Führung, sehr zum Frust des Trainers. Mit einem Sieg hätten die Rheinberger bis auf fünf Zähler an die Tabellenspitze heranrücken können. Doch der so gut in die Saison gekommene Drittplatzierte gab den sicher geglaubten Dreier in der letzten Viertelstunde noch aus der Hand.