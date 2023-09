Fußball-Kreisliga A Rumelner TV beendet Alpens Siegesserie

Concordia Rheinberg – SV Budberg II 4:1 (3:1). Die Gastgeber zeigten die richtige Reaktion auf die Niederlage gegen Alpen. Die Mannschaft von Manfred Wranik war von Beginn an dominant und schaltete in der zweiten Halbzeit einen Gang herunter. Die Anfangsphase hatte es in sich. Alexander Bentgens (3.) und Jonas van den Brock (6.) schossen die Rheinberger in Führung. Ruben Temath (9.) verkürzte vom Elfmeterpunkt. Nils Hoffacker (38.) und erneut van den Brock (90.) machten alles klar. „Der Sieg geht in der Höhe in Ordnung. Jetzt gehen wir selbstbewusst ins Derby gegen Borth“, freute sich Wranik. „Wir waren einfach nicht gut drauf und hatten keinen Zugriff“, beklagte SVB-Coach Torsten Weist.