Fußball-Kreisliga A : Millingen entreißt Asterlagen den Sieg

Steven Schön (rechts), hier im Laufduell mit dem Asterlager Turgut Senyüz, feierte mit dem SV Millingen auf heimischem Rasen einen späten Heimsieg. Foto: Jakob Klos

Kreis Noel Benga traf für den SVM in der Nachspielzeit zum 2:1. Viktoria Alpen holte gegen den VfL Repelen II den ersten „Dreier“. Neuer Tabellenführer ist Concordia Rheinberg.

Im Spiel Millingen gegen Asterlagen überschlugen sich in der Schlussphase die Ereignisse. Concordia Rheinberg kletterte durch einen 4:0-Erfolg in Budberg an die Tabellenspitze.

Borussia Veen – Rumelner TV 3:1 (0:1). Faruk Aran (20.) schoss die Duisburger in Führung, obwohl die Veener die Partie schon in der ersten Halbzeit klar diktierten. „Es war eines unserer besseren Spiele“, sagte Trainer Thomas Haal und lobte die Einstellung, wie druckvoll sein Team nach dem Seitenwechsel aus der Kabine kam. Felix Terlinden (67., 81.) und Hendrick Terlinden (78.) brachten die Borussia auf die Siegerstraße. „Besser kann es nicht laufen. Aber wir dürfen uns nicht ausruhen“, betonte Haal, der am fünf Stammspieler ersetzen musste.

Info Rheinberg schon am Dienstag gegen Meerfeld Vorverlegt Der sechste Spieltag beginnt bereits am Dienstag, 19.30 Uhr, mit der Partie Concordia Rheinberg gegen FC Meerfeld. Am Mittwoch stehen sich der VfL Repelen II und OSC Rheinhausen (19.30 Uhr) sowie FC Rumeln-Kaldenhausen und Borussia Veen (20 Uhr) gegenüber.

SV Millingen – TuS Asterlagen 2:1 (0:0). Nach einer hochturbulenten Schlussphase mischen die Millinger weiter ganz oben mit. Die favorisierten Gäste starteten mit viel Ballbesitz. Mit Einsatz und Laufbereitschaft konnte der SVM lange die Null halten – bis zur 73. Minute, als Ercan Aydogmus einen sehenswerten Spielzug zum 0:1 vollendete. Mit Anbruch der letzten zehn Minuten brachte Ulf Deutz mit Kevin Holz einen zweiten Stürmer. Die Zweikampfführung wurde immer ruppiger.

Nach einem rüden Revanche-Foul mit beiden Beinen voraus gegen Bastian Nocon sah ein Asterlagener Spieler nur Gelb. Die Aufregung war groß. Tim Böttcher flog wegen eines Schubsers mit glatt Rot vom Feld. Es kam zu einer Rudelbildung. Bis zu 40 Mann standen plötzlich auf dem Rasen. Nach fünfminütiger Unterbrechung und vielen Wortgefechten beruhigte sich das Geschehen.

Luca Christmann staubte den unmittelbar danach abgeprallten, fälligen Freistoß zum späten 1:1 (90.) ab. In der fünften Minute der Nachspielzeit brachen alle Dämme. Noel Benga drückte eine Hereingabe von Steven Schön zum 2:1-Endstand über die Linie. „Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Letzte Woche war es noch genau andersherum. Jetzt konnten wir den Spieß umdrehen“, freute sich Deutz.

SSV Lüttingen – VfL Rheinhausen 2:2 (1:0). Die „Fischerdörfler“ warten weiter auf den ersten Sieg. Sie gaben diesmal zwei Führungen aus der Hand. Nicolas Mayer (17., 52.) schnürte für die Gastgeber einen Doppelpack, Jan Gehrlich (48.) und Luca Heckt (58.) trafen für den VfL. „In der ersten Halbzeit war Rheinhausen gefährlicher. In der letzten Halbzeit hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können“, resümierte SSV-Coach Stefan Kuban. Ingolf Matthes sah nach 89 Minuten wegen eines Handspiels als letzter Mann noch die Rote Karte. Paul Voß wäre frei durch gewesen.

Viktoria Alpen – VfL Repelen II 5:2 (2:0). Das Team vom Marcel Blaschkowitz durfte den ersten „Dreier“ bejubeln. Maßgeblichen Anteil daran hatte Goalgetter Nils Speicher, der dreimal traf (40., 42, 83.). Tor Nummer drei erzielte er per Elfmeter. Chris Bartsch war fürs 3:1 (58.) verantwortlich. Der schönste Treffer der Partie gelang Lennart Linkenbach, der eine Ecke kurz vor dem Abpfiff direkt verwandelte. Die Repelener Treffer markierten Marvin Slatinjek (57.) sowie Christoph Bücken (61.).

SV Sonsbeck II – TV Asberg 1:2 (1:0). Den Gastgebern gelang es diesmal nicht, ihr Potenzial abzurufen. Viele Zweikämpfe wurden verloren, vorne fehlte die Durchschlagskraft. „Wir haben völlig verdient verloren. Das war ein schlechtes Spiel von uns“, resümierte Coach Thorsten Fronhoffs. Sein Team ging durch einen Treffer von Julian Behnke (30.) in Führung. Die Gäste kamen mit dem 1:1 durch Ozan Sengüi (49.) zurück in die Partie. Es dauerte jedoch bis zur 88. Minute, ehe sich der TVA durch das 2:1 für den Aufwand belohnte. Yasin Duman netzte.

SV Budberg II – Concordia Rheinberg 0:4 (0:0). Manfred Wranik grüßt mit seinem Team nach dem Derbysieg erstmals von der Tabellenspitze. „Das ist natürlich schön, aber nur eine Momentaufnahme und hat daher für mich null Wert“, sagte der Coach, dessen Elf erst nach der Pause die Partie dominierte. Patrick Utech gelang das 1:0 per Elfmeter (48.). Er war selber gefoult worden. Durch einen Doppelschlag in der 72. und 74. Minute machte die Concordia alles klar. Erst feierte Silas Baumbach ein persönliches Erfolgserlebnis, dann auch Niklas Noll. Kurz vor dem Ende war Baumbach dann nochmals zur Stelle. Er besorgte das 4:0 in der 89. Minute.

OSC Rheinhausen – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 4:3 (1:1). Die Spielvereinigung legte einen gehörigen Fehlstart hin und ist nach fünf Spielen noch ohne Punkt. Gegen den OSC hielten die Gäste aber gut mit, gingen durch Jan Schultz, Niclas Speicher und Dominik Schwenzfeier sogar dreimal in Führung. Doch Rheinhausen war stets zur Stelle, glich immer wieder aus. Sahin Burhan egalisierte kurz vor der Pause, Mahmut Dost traf zum 2:2 und Joel Preuß zum 3:3. Schließlich gelang es Josef Abi-Haidar, auch noch das Spiel zu drehen.

SV Schwafheim – FC Rumeln-Kaldenhausen 3:2 (1:1). Die Partie begann temporeich. Gleich mit dem ersten Angriff brachte Björn Kluth die Gäste in Führung. Doch die Antwort des SVS folgte prompt. Danilo Gazija glich nur wenige Minuten später aus. Nach einer guten halben Stunde kam es nach einem taktischen Foul zur Rudelbildung. In der Folge sahen Schwafheims Julian Klingen und Rumelns Kerem Akcay jeweils für eine Tätlichkeit die Rote Karte. Danach flaute die Partie etwas ab. Erst in der zweiten Hälfte brachte Jona Dietrich die Gäste wiederum in Führung. Diese hatte aber nicht lange Bestand. Eren Okumus und Lukas Thieme drehten das Spiel für den SVS.

FC Meerfeld – Alemannia Kamp 3:1 (2:0). Martin Brandt und Linus Schlebusch brachten Meerfeld in der ersten Hälfte die Führung. Nach einer Roten Karte für Andre Hecker waren die Gäste ab der 65. Minute in Unterzahl. Dennoch gelang ihnen wenig später durch Dennis Kiljan der Anschlusstreffer. Für Spannung sorgte der allerdings nicht mehr, denn schon zwei Minuten später stellte Frederic Böhme den alten Abstand wieder her.

FC Neukirchen-Vluyn II – ESV Hohenbudberg 2:4 (1:0). Lange Zeit hielt der Aufsteiger gegen den Bezirksliga-Absteiger gut mit. Die Hausherren gingen sogar durch Serkan Durak und Konstantinos Siainis zunächst mit 2:0 in Führung. Doch unmittelbar nach dem zweiten Treffer drehte der ESV auf. Mamadou Kante und Boris Vertkin glichen innerhalb von drei Minuten aus. Einige Zeit später gingen die Gäste durch Jawad Ali schließlich in Führung. In der Nachspielzeit machte Vertkin alles klar.

