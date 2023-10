Fußball-Kreisliga A 5:1 – Spitzenspiel geht an den ESV Hohenbudberg

Haal sprach in seiner Analyse von einer verdienten Niederlage. „Der Ehrgeiz beim Gegner war einfach größer“, gab der Trainer zu und ordnete die erste Pleite nüchtern ein. „Damit müssen wir auch mal leben. Es war klar, dass wir nicht so durchmarschieren. Hohenbudberg ist eine extrem spielstarke Mannschaft und hat uns bestraft. Unsere Fehler haben ihnen Sicherheit gegeben. Wir sind zu spät aufgewacht.“ Vor dem anstehenden Heim-Derby gegen Viktoria Alpen an diesem Mittwoch, 19.30 Uhr, fordert Haal nun volle Konzentration. Es dürfe bei der seiner Mannschaft nicht zu einem Bruch kommen.