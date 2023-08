Fußball-Kreisliga A Borussia Veen bringt mit Glück „Dreier“ aus Asberg mit

Das 1:0 in einer ereignisarmen ersten Hälfte fiel durch einen gekonnten Weitschuss aus rund 40 Metern. Jan Büren war in der 16. Minute der Torschütze, der erkannte, dass Keeper Thomas Wilbers zu weit vor seinem Kasten stand. Der Veener Stürmer hat schon einige Treffer auf diese Weise erzielt. Auch bei der Entstehung in der 22. Minute zum 2:0 war Büren beteiligt. Nach einer harten Hereingabe in den Asberger Strafraum durch Felix Terlinden, musste Patrick Bertsch nur noch den Fuß hinhalten.