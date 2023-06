Arne Becker wechselt zum Fußball-A-Ligisten Concordia Rheinberg angelt sich ehemaligen Oberliga-Spieler

Trainer Manfred Wranik hat einen ehemaligen Oberliga- und Landesliga-Fußballer davon überzeugt, in der nächsten Saison das Trikot von Concordia Rheinberg überzuziehen. Der 32-jährige Arne Becker kommt vom ESV Hohenbudberg. Der Routinier lief unter anderem für den SV Sonsbeck, VfL Repelen und SV Neukirchen auf. Becker soll beim A-Ligisten im defensiven oder offensiven Mittelfeld spielen. Zudem wechseln zwei Kicker von der SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen nach Rheinberg. Für die Abwehr wurde der 2,03 Meter große Mujo Adanalic verpflichtet. Er spielte davor für den SV Schwafheim in Bezirksliga. Chris Exner, der sechs Einsätze für den GSV Moers in der Bezirksliga vorweisen kann, soll Tore schießen und vorbereiten. „Die Jungs machen uns in der Breite stärker“, sagt Wranik, der drei Spieler aus dem alten Kader verliert. André Dietrich, Christoph Berghausen und Lucas Bangert hören auf.