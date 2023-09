Fußball-Kreisliga A 6:5 – Torfestival bei Viktoria Alpen

Obwohl Viktoria Alpen in der Fußball-A-Liga-Partie gegen Aufsteiger Büdericher SV bis zur 70. Minute mit 6:1 in Führung lag, musste Trainer Marcel Blaschkowitz in der Schlussphase noch um die drei Punkte bangen. Die Gäste legten eine unglaubliche Aufholjagd hin, verloren letztlich aber mit 5:6 (0:4). „Mit jedem Spielerwechsel bei uns kam mehr Chaos rein“, sagte Blaschkowitz. Nils Speicher (12., 57., 66.) gelang ein Dreierpack und war zudem an den anderen drei Alpener Treffern beteiligt. Außerdem netzten Marian Nederkorn (15., 21.) sowie Leon Spillmann (18.). Büderich traf erstmals durch Ben Satzinger (61.). Dem eingewechselten Sascha Ströter gelangen ebenfalls drei Tore (71., 83., 90.+4). Markus Dachwitz war einmal erfolgreich (75.). An diesem Mittwoch sehen sich die beiden Mannschaften im Kreispokal wieder. Ab 19.30 Uhr rollt der Ball beim BSV.