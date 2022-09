Fußball-Kreisliga A : Kamp macht vor der Pause alles klar

Julian Behnke vom SV Sonsbeck II sah in Kamp die Rote Karte. Foto: FuPa/Jens Kröll

Kreis Die Alemannia bezwang Sonsbeck II deutlich mit 4:0. Millingen gehört nach dem 3:2 in Asberg weiter der Spitzengruppe an. Schwafheim baute in Rumeln mit einem 3:1 die Positivserie weiter aus.

In der Fußball-Kreisliga A siegte die Alemannia Kamp mit 4:0 gegen Bezirksliga-Absteiger SV Sonsbeck II. Der FC Rumeln-Kaldenhausen entschied das Spiel gegen Viktoria Alpen erst kurz vor Schluss mit 4:2 für sich, und die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen holte mit einem 1:1 beim SSV Lüttingen den ersten Punkt der Saison.

Alemannia Kamp – SV Sonsbeck II 4:0 (3:0). Schon zur Pause hatten die Hausherren für klare Verhältnisse gesorgt. Besnik Saljiji machte mit seinem Elfmeter-Tor den Anfang, bevor Marc-Andre Debernitz doppelt traf. Auch in der zweiten Hälfte hatte die Alemannia das Spiel gut im Griff, Kosta Jovic erhöhte noch. Sonsbecks Julian Behnke sah für einen Schlag die Rote Karte.

Info Quartett wartet auf das erste Erfolgserlebnis Sieglos Vier Mannschaften warten noch auf den ersten Saisonerfolg. Der SSV Lüttingen, FC Neukirchen-Vluyn II, SpVgg Rheurdt-Schaephuysen und VfL Repelen II erhalten am nächsten Sonntag die nächste Chance. Wegen der zweiten Kreispokalrunde in dieser Woche findet der sechste Spieltag komplett am 11. September statt.

TV Asberg – SV Millingen 2:3 (0:2). Die Mannschaft von Ulf Deutz musste am Ende noch mal zittern. Durch einen Doppelschlag von Jonah Umberg (44.) und Nick Deutz (45.) kurz vor der Pause ging der effektiv aufspielende Tabellendritte in Führung. „In der zweiten Halbzeit haben wir gut und clever verteidigt“, lobte Deutz, dessen Team durch Nick Deutz‘ zweiten Treffer schon die Vorentscheidung herstellen konnte. Die Asberger kamen durch zwei Standardtore von Dominik Kischel (63.) und Fatih Yardim (83.) noch mal zurück. Am Ende retteten die Gäste den zweiten Sieg in Serie bis zum Ende der achtminütigen Nachspielzeit über die Zeit. „Asberg hat noch Druck gemacht, und wir konnten den Sack vorher nicht zumachen“, so Coach Deutz.

ESV Hohenbudberg – SV Budberg II 1:2 (0:0). Verdient und glücklich zugleich – mit diesen Worten fasste SVB-Coach Daniel Kühn den zweiten Saisonsieg des Aufsteigers zusammen. „Die frühe Rote Karte beim Gegner hat uns natürlich in die Karten gespielt“, lobte Kühn. Mohammed Essarhiri flog schon nach acht Minuten wegen einer Notbremse vom Platz. Dennoch gingen die Hausherren durch Mamadou Billo Kante (58.) in Führung und verschossen kurz darauf sogar noch einen Elfmeter. „Da wären wir nicht mehr zurückgekommen“, meinte Kühn. Lennart Vehreschild (79.) und Kai Mares mit einem direkten Freistoßtor aus 20 Metern drehten die Partie zu Gunsten der Gäste.

FC Rumeln-Kaldenhausen – FC Viktoria Alpen 4:2 (1:1). Statt nach dem ersten Saisonsieg mit Rückenwind anzutreten, erlitten die Alpener direkt den nächsten Rückschlag. Schon nach drei Minuten geriet die Mannschaft von Marcel Blaschkowitz in Rückstand. Nils Speicher und Nicolas Georgen konnten noch ausgleichen. Doch Yunier Manuel Ochoa Ibanez, der am Samstag einen Hattrick schnürte, war nicht zu bremsen. „Wir hauen uns die Dinger im Moment selbst rein und machen einfach zu viele individuelle Fehler“, beklagte Marcel Blaschkowitz, der weiterhin viele Personalprobleme hat.

Rumelner TV – SV Schwafheim 1:3 (0:2). Für Schwafheim gab es nach der Auftaktniederlage den fünften Sieg in Serie. Eren Okumus und Lars Drauschke trafen in Hälfte eins. Marius Dyka stellte in der Schlussphase auf 3:0. Der späte Treffer von Patrick Schlechtriem brachte keine Spannung mehr. Schwafheim belegt mit 15 Zählern aktuell den vierten Tabellenplatz. Der RTV ist dagegen auf Rang 13 abgerutscht.

VfL Rheinhausen – FC Neukirchen-Vluyn II 3:1 (1:1). Den Führungstreffer von Rheinhausens Christian Zeiler konterte Soner Cakmak noch. Doch kurz nach der Pause traf Zeiler erneut. Ein Eigentor durch Lukas Remark entschied die Partie endgültig. Aufsteiger Neukirchen-Vluyn II wartet damit weiterhin auf den ersten Sieg und steht mit einem Punkt als Drittletzter da.

SSV Lüttingen – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 1:1 (0:0). Die Spielvereinigung sicherte sich in einem Duell zweier Fehlstarter den ersten Punkt. Sebastian Kühn brachte die Gäste zunächst in Führung, aber Ismail Ak egalisierte drei Minuten später. Rheurdt-Schaephuysen bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Lüttingen belegt mit drei Punkten den 17. Rang.

(FKT/ski)