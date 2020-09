Fußball-Bezirksliga : Veener Befreiungsschlag in Repelen

Veener Befreiungsschlag in Repelen

Für den Veener Jan Büren (am Ball) endete nicht nur das Duell gegen den Repelener Franck Sylla (rechts) erfolgreich. Sein Team siegte beim VfL mit 2:1. Foto: Ulla Michels

Moers Der VfL kassierte mit dem 1:2 gegen die Borussia die erste Saison-Niederlage. Michael Keisers köpfte den Siegtreffer für die „Krähen“.

„Ziemlich unnötig“, ärgerte sich VfL-Teamchef Sascha Weyen über die Niederlage auf heimischem Kunstrasen, „denn es war ein Spiel, dass wir hätten gewinnen können.“ Dem stand freilich eine im Vergleich zu den Vorwochen druckvollere Borussia entgegen, die schon nach acht Minuten zum Führungstreffer gelangte. Marius Gietmann traf nach einem Freistoß von Dennis Tegeler, der eigentlich als „misslungen“ zu bezeichnen gewesen wäre. „Ich glaube jedenfalls nicht, dass das einstudiert war“, nahm Borussen-Coach Christian Hauk das kuriose Geschenk mit einem Grinsen gerne an.

Ernster wurde sein Blick noch vor der Pause, als der VfL das Kommando übernahm und dafür auch belohnt wurde. Christopher Jordan durfte am Ende einer Veener Fehlerkette den Ball zum 1:1 ins lange Eck zirkeln. „Da haben wir den Zugriff verloren“, so Hauk.

Veen in Repelen unter Zugzwang

Der wurde in der Pause gesucht und tatsächlich auch wieder gefunden. Nach Schrecksekunde durch Okan Yilmaz’ Lattentreffer besann sich die Borussia wieder ihrer Konterstärke, die auch zu jenem Eckstoß in der 67. Minute führen sollte, den Weyen später als „ärgerlich, weil unnötig“ bezeichnete, den Michael Keisers aber dessen uneingedenk per Kopfball im Repelener Tor zum umjubelten Siegtreffer unterbrachte.