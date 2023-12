19 Spielerzusagen beim Fußball-Landesligisten Kaderplanung des SV Budberg weit fortgeschritten

Am 6. Januar sieht sich die Mannschaft des Tabellenzwölften, die sich mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in die Winterpause verabschiedet hat, wieder. Die Vorbereitung im neuen Jahr beginnt am frühen Mittag mit einem leichten Anschwitzen, wie Wilke sagte. Tags darauf will der Landesligist den Titel bei den Rheinberger Hallen-Stadtmeisterschaften verteidigen. Erstes Testspiel ist am 14. Januar bei Sterkrade 06/07. Einziger Winterpausen-Abgang wird Emir Demir bleiben, den es zum GSV Moers zieht. Marius Ebener stößt als Torhüter dazu.