Fußball-Oberliga 0:3 – SV Sonsbeck bei SW Essen nicht zwingend genug

Seinen 45. Geburtstag hatte sich Heinrich Losing, Trainer des SV Sonsbeck, eigentlich etwas anders vorgestellt. Seine Schützlinge unterlagen in der Fußball-Oberliga bei Schwarz-Weiß Essen mit 0:3 (0:0) und mussten mit leeren Händen die Rückreise antreten. Damit rückte der Traditionsklub in der Tabelle bis auf einen Zähler an die Rot-Weißen ran. Sonsbeck bleibt aber mit 29 Punkten auf dem sechsten Platz.