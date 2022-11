Fußball-Kreisliga A An den TuS Asterlagen kommt niemand ran

Der SV Millingen blieb ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen zurück, was Coach Ulf Deutz auch an der langen Ausfallliste festmacht. In der Begegnung beim SV Schwafheim (15 Uhr) muss er wahrscheinlich erneut einige Umstellungen vornehmen. So hatten sich in dieser Woche zehn Spieler erkrankt vom Training abgemeldet. Hinzu kommen die Langzeitverletzten. Unter anderem hat sich Konrad Pfingst wieder schwerer am Knie verletzt. „Diese Saison ist die Situation schon extrem“, meint Deutz.