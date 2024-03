Am 10. März im Willy-Lemkens-Sportpark Sonsbecker Frühjahrscrosslauf bietet elf Rennen

René Niersmann hatte sich mehr Zuspruch erhofft für den ersten Frühjahrscrosslauf des SV Sonsbeck im Willy-Lemkens-Sportpark. Nur etwa 200 Teilnehmer waren vor einem Jahr auf dem Rundkurs unterwegs gewesen. Niersmann, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenführen, wollte für die folgende Auflage in 2024 Konkurrenz-Veranstaltungen wie die Duisburger Winterlaufserie möglichst aus dem Weg gehen. Und das Interesse im Vorfeld des zweiten Frühjahrscrosslaufs in Sonsbeck am Sonntag, 10. März, ab 10.30 Uhr stimmt Niersmann aus der Leichtathletik-Abteilung der „Roten Teufel“ durchaus positiv. Bis Mitte der Woche wurden mehr als 260 Startplätze reserviert. Die Online-Anmeldung (my.raceresult.com) schließt am Donnerstag, 18 Uhr.