Frühjahrscrosslauf Sonsbeck Uwe Jonkmanns hat über die Langdistanz die schnellsten Beine

Uwe Jonkmanns vom LV Marathon Kleve war am Sonntag beim Frühjahrscross des SV Sonsbeck der Teilnehmer mit den schnellsten Beinen über die Langdistanz. Er wurde mit großem Vorsprung nach 7500 Metern Erster in 29:14 Minuten vor Marc Schulte von der LG Alpen (30:29) sowie Kalli van Dongen vom TSV Weeze (30:30). Bei den Frauen gewann die Xantenerin Anna-Lina Dahlbeck noch deutlicher in 31:12 Minuten. Da konnten Simone Reuter (37:21) und Claudia Seegers (beide TSV Weeze/38:47) nicht mithalten. Insgesamt ging’s in elf Rennen um Siege und Platzierungen. Chef-Organisator René Niersmann sagte: „Es war eine gelungene Veranstaltung. Es gab viel positives Feedback.“ 297 Teilnehmer erreichten das Ziel (ein weiterer Bericht folgt).